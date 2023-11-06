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الزمالك يحرض منتخب مصر ضد فتوح وصبحي بعد تجميدهما

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أحمد فتوح - الأهلي والزمالك

أحمد فتوح - الأهلي والزمالك

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق والإعلامي الحالي، عن تطور مثير في أزمة القلعة البيضاء مع الثلاثي مصطفى الزناري، أحمد فتوح ومحمد صبحي.

وأوضح ميدو أن مسؤولي نادي الزمالك قرروا مخاطبة منتخب مصر لاتخاذ إجراء قوي ضد الثلاثي، بعد عرضهم للبيع في وقت سابق، خلال اجتماع مجلس الإدارة الطارئ.

وقال ميدو في برنامجه “الريمونتادا” على قناة المحور:” سيكون هناك تواصل بين إدارة الزمالك وحازم إمام المشرف العام على المنتخب الأول سيتم بشكل ودي “.

وأضاف نجم الزمالك السابق:” لطلب عدم انضمام ثلاثي الزمالك المعروض للبيع إلى قائمة منتخب مصر ومعسكره القادم، اتحاد الكرة يحترم نادي الزمالك ويُرسخ قيم ومبادئ معينة “.

وتابع ميدو في تصريحاته:” وهذا الأهم لذلك الاتجاه سيسير في عدم استدعاء الثلاثي إلى قائمة منتخب مصر “.

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ومن المتوقع أن يكون بديل فتوح حال استبعاده سيكون محمد حمدي لاعب إنبي وفي حالة انضمامه للمنتخب الأولمبي فسيكون البديل محمد شكري أو محمد أشرف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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