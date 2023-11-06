موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل نادي تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على توتنهام، في قمة منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في ديربي العاصمة الإنجليزي لندن.

وستقام مباراة ديربي لندن بين توتنهام وضيفه تشيلسي على ملعبه توتنهام هوتسبير، في ختام منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ضد نظيره تشيلسي في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين، والتي يستضيفها استاد توتنهام هوتسبير في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل توتنهام المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حصد 26 نقطة من 10 مباريات، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين فقط.

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القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وستقام مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.

وحصد تشيلسي حتى الآن 12 نقطة فقط، ليحتل المركز الثالث عشر في جدول الدوري الإنجليزي، في الوقت الحالي.