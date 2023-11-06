شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك فى أول تدريب يقوده خلفا لأوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد معتمد جمال مدرب عام فريق الكرة الأول بنادى الزمالك والقائم بأعمال المدير الفنى، جلسة مع لاعبى الفريق فى أول تدريب سيقوده المدرب، اليوم الإثنين، خلفًا للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو.

وسيتحدث معتمد جمال مع اللاعبين حول المرحلة المقبلة، وأهمية التركيز وتعويض الخسائر التى تعرض لها الفريق تحت قيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو.

كما يتحدث معتمد جمال حول ضرورة العمل على تحقيق الفوز على بيراميدز واقتناص بطاقة التأهل لنهائى البطولة، محذرًا من قوة الفريق السماوى ورغبة لاعبيه فى تحقيق الفوز لتعويض الخسارة الأخيرة فى الدورى من سيراميكا بنتيجة 2 / 0.

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدور نصف النهائي لكأس مصر تعد مباراة مكررة من الموسم الماضي، حيث التقى الفريقان فى نفس الدور، ونجح وقتها الفريق السماوي فى التأهل للنهائي بفضل ركلات الترجيح.

وحصل اتحاد الكرة على موافقة الجهات الأمنية لحضور 6 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.