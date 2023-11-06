شكرا لقرائتكم خبر عن إبعاد علي جاسم ومصطفى سعدون عن المنتخب الأولمبي العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قرر راضي شنيشل، المدير الفني للمنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم عدم توجيه الدعوة إلى لاعبي فريق القوة الجوية علي جاسم ومصطفى سعدون لصفوف منتخبه الذي سيدخل معسكراً تدريبياً في إسبانيا منتصف الشهر الحالي، بسبب قيام الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني للمنتخب العراقي الأول بتوجيه الدعوة لهما.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للاتحاد العراقي لكرة القدم، أنه «من المؤمل أن يتوجه وفد المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم يوم 13 من الشهر الحالي إلى إسبانيا لخوض معسكر تدريبي يمتد حتى الـ22 من الشهر نفسه، يواجه خلاله منتخبي أمريكا وكوت ديفوار في إطار تحضيراته لمنافسات بطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس».

وقال شنيشل: «إنه بلا شك أن معسكر إسبانيا ستكون له العديد من الإيجابيات على الصعيدين الفني والبدني، لاسيما بمواجهة منتخبات مهمة على الصعيد الكروي».

وأضاف: «إنه بغض النظر عن نتائج المباريات التي سنخوضها أمام منتخبي أمريكا وكوت ديفوار، فلا بد من خوض مباريات مع منتخبات متقدمة للحصول على الفائدة بشكل كبير، ناهيك عن معرفة أين وصلنا على صعيد المستوى، قياساً بالمنتخبات المتقدمة».

وتابع: «اخترنا 23 لاعباً لخوض معسكر إسبانيا بعد التواصل مع الطاقم الفني الإسباني للمنتخب العراقي الأول، بغية معرفة الأسماء التي سيختارها للاستحقاق الدولي من الأسماء المشتركة، وعلى هذا الأساس لم توجه الدعوة إلى علي جاسم ومصطفى سعدون اللذين وقع عليهما اختيار المدير الفني للمنتخب العراقي الأول، الإسباني خيسوس كاساس».

وأنهى شنيشل حديثه بالقول: «المنتخب الأولمبي العراقي ينتظره استحقاق مهم في بطولة آسيا، والوصول إلى أولمبياد باريس، ولكن مع ذلك نعي تماماً في الطاقم الفني أن الهدف الأساسي يكمن في كيفية تهيئة وتَصدير اللاعبين لتعزيز صفوف المنتخب العراقي الأول».