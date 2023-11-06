شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يبحث إعارة أنتوني مقابل «جابيجول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن بحث إدارة مانشستر يونايتد فكرة إعارة جناحه البرازيلي أنتوني بنجم فلامنجو البرازيلي جابرييل باربوسا الملقب بـ«جابيجول» في سوق التنقلات الشتوية في يناير المقبل.

ووفق التقرير، لن يستطيع اليونايتد التخلص من أنتوني بصفقة دائمة بعدما اشتراه مقابل 82 مليون استرليني من أياكس وبعقد حتى 2027.

ولم يقدم أنتوني ما يكفي من المهارات الهجومية والأهداف كما غاب عن الفريق للدفاع عن نفسه في قضية اتهام صديقته السابقة بالعنف المنزلي.

ويعاني اليونايتد في هز شباك الخصوم ولم يسجل نجومه سوى 12 مرة هذا الموسم منها هدف لمهاجمه راشفورد، فيما لم ينجح راسموس هويلند في الدوري، أما جابيجول (27 عاماً) الذي يلعب كرأس حربة فقد سجل 20 هدفاً في 55 مباراة الموسم الماضي.

وبدأ جابيجول مسيرته في سانتوس ولعب في بنفيكا البرتغالي وإنتر ميلان بعقد إعارة في 2019 ثم استعاد إيقاعه وسجل 29 هدفاً في موسم 2021-2022 في جميع المسابقات. ويتطلع اليونايتد للحصول على جابيجول كي يخفف الضغط على مهاجمه الدنماركي الجديد هويلند.