شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يخسر صدارة «الليغا» ونجمه بيلينغهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أهدر ريال مدريد عدة فرص في تعادله سلبياً مع ضيفه رايو فايكانو ليبتعد بفارق نقطتين خلف جيرونا متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم «الليغا».

وهيمن صاحب الضيافة على المباراة لكنه لم يتمكن من هز الشباك رغم 22 محاولة قام بها، ليفشل الفريق الملكي في التسجيل لأول مرة هذا الموسم.

ويصل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي إلى النقطة 29، بفارق نقطتين خلف جيرونا مفاجأة الموسم الذي فاز 4-2 على أوساسونا..

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 27 نقطة بعد فوز مثير 1-صفر على ريال سوسيداد.

وقال أنشيلوتي «لست قلقاً بشأن عدم التسجيل، حاولنا بشتى الطرق، لم تفلح مساعينا وهذا أمر وارد».

وأضاف «كانت المباراة جيدة، كانت عقليتنا جيدة وسنحت الكثير من الفرص، افتقرنا للتهديف، النتيجة مؤلمة لكنها كانت مباراة جيدة من وجهة نظري».

وقدم رايو أداء دفاعياً قوياً بقيادة الحارس ستولي ديميتريفسكي الذي حرم فيدريكو فالفيردي وخوسيلو من التسجيل في الشوط الأول.

من جهته، أكد نادي ريال مدريد تعرض نجمه الإنجليزي جود بيلينغهام (20 عاماً) لإصابة في الكتف أثناء المباراة.

وعرض بيلينغهام جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب والتي حصل عليها مؤخراً في حفل جائزة الكرة الذهبية أمام المشجعين على ملعب البرنابيو قبل الصافرة لكن انتشرت صورته وهو يضع ضمادة سميكة على كتفه بعدها.

وعلق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق على إصابة نجمه: «بيلينغهام لديه مشكلة بالكتف وسيخضع لفحوص طبية الاثنين وآمل أن يكون قادراً على اللعب الأربعاء أمام براغا».

وسقط بيلينغهام في الشوط الأول أرضاً وأمسك بكتفه لكنه واصل اللعب كل المباراة على أمل منح الفريق هدف الفوز لكن لم يفلح في إضافة الهدف الـ14 الشخصي له هذا الموسم.

وسدد لاعبو الريال كثيراً على مرمى الحارس ستول ديمتريفسكي، منها واحدة لبيلينغهام على العارضة.