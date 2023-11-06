شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا يحث غريليش على استعادة موقعه من المتألق دوكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

حث الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الثلاثية التاريخية والسوبر الأوروبي نجمه الإنجليزي جاك غريليش على استعادة موقعه في التشكيلة بعدما خطفه الجناح البلجيكي جيريمي دوكو في مباراة الفوز على بورنموث 6-1 والتي سجل فيها دوكو هدفاً وصنع 4 أهداف. ووضع تألق دوكو المدرب الإسباني في أزمة، إذ يصعب عليه تجاهله في مباراة الفريق الأوروبية الثلاثاء أمام ضيفه يونغ بويز السويسري ضمن دوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا: «أريد لجاك أن يغضب وأريد منه أن يلعب جيداً، هذه هي الطريقة الوحيدة كي تحافظ على مستواك. جاك عائد والطريقة التي لعب بها أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد تمنحنا مزيداً من القوة في الجناح كانت مهمة جداً».

وتابع غوارديولا: «نحن بحاجة إلى الجميع، فالمباريات كثيرة والجميع يجب أن ينافس على موقعه، وعندما لا تلعب تمرن بشكل أفضل في اليوم التالي، لأن لحظة مشاركتك قادمة؛ لذا عليك أن تستعد لها ذهنياً. ستقدم أداء جيداً وستفوز بالمباريات وستكون سعيداً والجميع سعيد من حولك، هذا هو ما علينا فعله. نحن على بعد مباراة واحدة من التأهل لدور الـ16 في أبطال أوروبا، هذا جيد بالنسبة إلى النادي فعلاً، ويمكننا ركن الحافلة من هنا حتى فبراير كي نركز على الدوري، علينا غلق ملف المجموعات الثلاثاء. يمكن لدوكو وغريليش أن يلعبا معاً وقد فعلا هذا أمام يونغ بويز في الذهاب قبل أسبوعين».

وبالعودة لدوكو، كانت مباراة بورنموث هي الـ12 له بقميص الفريق السماوي، لكنه بهدفه وصنعه 4 أهداف أخرى بالمباراة عادل ما قدمه البرازيلي أنتوني جناح الجار مانشستر يونايتد في أكثر من عام واحد مع فريقه.

كانت مباراة بورنموث الثالثة لدوكو هذا الموسم بعد الفوز على ويست هام وبرايتون وعلق زميله رودري: «هذا ليس طبيعياً، نشعر بمفاجأة فقد تطور بشكل مذهل. لدينا الآن لاعب بإمكانات لم تكن لدينا فعلاً في السنوات الأخيرة. ربما عندما كان معنا رحيم ستيرلنغ أو سانيه كنا نملك مثل مواصفات هذا اللاعب السريع في اليمين. إنه فتى سعيد وأنا فخور جداً به».

وانضم دوكو (21 عاماً) إلى سيتي مقابل 55 مليون إسترليني من رين الفرنسي، فيما انضم أنتوني مقابل 82 مليون إسترليني لليونايتد من أياكس الهولندي. وعلق غوارديولا: «كان أمامنا 3 خيارات والنادي قرر، وتحديداً بيغرشتين، قال إن دوكو هو اللاعب الذي نحتاج إليه لأنه سريع ومناور».