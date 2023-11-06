شكرا لقرائتكم خبر عن درجال يزور تدريبات القوة الجوية والاتحاد ويكرم بنزيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

زار عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، تدريبات فريق القوة الجوية العراقي في أربيل، متحدثاً عن الثقة الكبيرة التي تعتري الجمهور العراقي بأن يقدم فريق القوة الجوية مباراة قوية وجميلة أمام شقيقه الاتحاد السعوديّ في المباراة التي تقام الاثنين، في ملعب «فرانسو حريري» في أربيل بإقليم كردستان العراق.

بعدها زار درجال تدريبات فريق الاتحاد السعودي، مرحباً بالأشقاء، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني العراق، وتقديم مباراة رائعة، مشيراً إلى أن «الجمهور يترقب موعد المباراة بشغف لقوة الفريقين وسمعتهما الطيبة».

وقدم درجال، باسم الاتحاد، هدية تقديرية إلى نجم الاتحاد السعودي كريم بنزيمة، موضحاً، أن العراق بأتم الجاهزية لاحتضان أقوى المباريات، وأنه يرحب بالأشقاء في جميع المناسبات الكروية التي تقام على أرضه.