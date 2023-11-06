شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى ترتيب محمد صلاح في أكثر قمصان النجوم مبيعاً بأوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تربع قميص بيلينجهام على عرش أكثر المبيعات في أوروبا الشهر الماضي، يليه نجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند ثم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان رغم أن عقده ينتهي في يونيو المقبل مع بطل فرنسا.

وحل ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الرابع رغم بدايته المتعثرة هذا الموسم، يليه نجم توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونج مين، ثم نجم ليفربول المصري محمد صلاح بالمركز السادس.

وفي المركز السابع ورغم غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة، جاء البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي.

المفاجأة في القائمة حلول الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو جناح مانشستر يونايتد الذي لم يسجل بعد أي هدف هذا الموسم لا محلياً ولا أوروبياً في المركز الثامن بمبيعات القمصان في القارة العجوز متفوقاً على نجم أرسنال الإنجليزي بوكايو ساكا وعلى البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الذي حل بالمركز العاشر.