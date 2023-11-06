شكرا لقرائتكم خبر عن الطيارون يتدربون في جبل «ينس».. «هايك آند فلاي» يصل رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت منافسات بطولة «هايك آند فلاي» الدولية الثانية والتي تحظى بمشاركة أبطال العالم في اللعبة الذين قدموا من 18 دولة، هي إيطاليا والنمسا وسويسرا وفرنسا واليابان والفلبين والهند وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك وألمانيا وأستراليا والتشيك وبلغاريا وكولومبيا وإنجلترا وإيران، إلى جانب متسابقي الإمارات.

وقام الطيارون الأحد بزيارة تدريبية لجبل «ينس» برأس الخيمة الذي سيشهد منافسات الجولة الثانية قبل أن ينتقل الاثنين إلى جبل «جيس» برأس الخيمة، وقام كل طيار بأكثر من قفزة تدريبية، كما قدموا عرضاً استعراضياً في سماء إمارة رأس الخيمة.

وحرص يوسف الحمادي، مدير اللجنة المنظمة، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ومحمد يوسف، الأمين العام للاتحاد، ويوسف الشحي، رئيس لجنة العلاقات العامة، وأعضاء مجلس الإدارة، على حضور التدريبات والمتابعة الميدانية للحدث.

وأكد الحمادي أن المناطق السياحية بالدولة تشهد زخماً كبيراً وتجاوباً جماهيرياً، ليس من المواطنين والمقيمين فقط، بل والزائرين الذين تستهويهم روح المغامرة.

وتوجه يوسف الحمادي بالشكر إلى هيئة رأس الخيمة للتنمية السياحية، والتي قدمت جهوداً كبيرة لإنجاح الجولتين الثانية والثالثة كما اعتادت دائماً، كما توجه بالشكر إلى شرطة رأس الخيمة وبلدية رأس الخيمة والإسعاف على تعاونهم المثمر والبناء، وإلى ميديا لاند لتقديمها الدعم اللوجستي للحدث.