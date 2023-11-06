وائل رياض يستبعد ثلاثي مفاجأة من قائمة منتخب مصر للشباب

أعلن وائل رياض المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب قائمة الفراعنة للمشاركة في معسكر مغلق غدا الإثنين، في القاهرة.

ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في ي بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 11 وحتى 22 نوفمبر والتي ستقام في تونس.

وشهدت القائمة استبعاد ثلاثة لاعبين وهم “محمد رأفت مهاجم النادي الأهلي فضلًا عن حارس مرمى المارد الأحمر حازم جمال بالإضافة إلى يوسف عفيفي صانع الألعاب”.

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وسيطرت حالة من علامات الاستفهام الشديدة حول استبعاد هذا الثلاثي من قائمة منتخب مصر للشباب من جانب وائل رياض الشهير بـ”شيتوس”.

وظهر محمد رأفت في الفترة الأخيرة بأداء مميز مع المنتخب الوطني بالإضافة إلى الحارس المتألق حازم جمال الذي يعد من أبرز مواهب الأهلي في قطاع الناشئين.

ويعتبر أيضًا اللاعب يوسف عفيفي من النجوم الساطعة في قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء الأمر الذي منحه فرصة لقضاء معايشة بنادي لوهافر الفرنسي.

وأثبت عفيفي جدراته وقدراته الفنية أثناء فترة المعايشة مع الفريق الفرنسي وشارك في إحدى اللقاءات الودية واستطاع إحراز هدفين.

وجاءت قائمة منتخب مصر للشباب على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) – محمد عبد الفتاح (الإسماعيلي)– أحمد وهبة (المصري) – أحمد جابر (سموحة).

الدفاع: مهاب سامي (إنبي) – حسن أبو المعاطي (الزمالك) – أحمد عابدين (الأهلي) – معتز محمد (الأهلي) – عبد العزيز سعيد (سموحة) – حسام عوض الله (طلائع الجيش) – يوسف عبد الحفيظ (الأهلي) – محمد سمير (إنبي).

الوسط: مروان محمود (زد) – أحمد خالد “كباكا” (الأهلي) – فاروق خالد (منتخب السويس) – يوسف أحمد حسن (الزمالك) – محمد السيد (الزمالك) – محمد عبد الناصر (المقاولون العرب).

الهجوم: عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) – هادي عامر حسين (سموحة) – عمرو خالد بيبو (الأهلي) – كريم حامد (الزمالك) – محمد عبد الله (الأهلي) – محمد زعلوك (الأهلي) – كريم سعيد (وادي دجلة) – مهند محمد (المقاولون العرب).