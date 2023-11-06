شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد فتوح بعد قرار الزمالك بعرضه للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك، على قرار إيقافه وعرضه للبيع في يناير على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد فى الجولة السادة من بطولة الدورى.

ونشر اللاعب عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور انستجرام "إيموشن ضحك" رداً على قرارات مجلس إدارة الزمالك أمس، والخاصة بثلاثى الفريق فتوح وصبحى والزنارى بتحويلهم للتحقيق وعرضهم للبيع.

كان مجلس الزمالك قرر إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا.

وبالتالي يتم عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي و مصطفى الزناري للبيع، كما تم توجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده ومدحت عبد الهادي.