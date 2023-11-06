شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تحركات عدلى القيعى لحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الاهلى بدأ التفاوض الرسمى للتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر لحسم الصفقة فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى بدأ التفاوض بشكل رسمى مع عمر كمال عبد الواحد، ولكن اللاعب لم يوقع، ويضع الأولوية للأهلى فى اختياراته، ورفض وضع شروطا مادية للتوقيع".

وأضاف شوبير، "عمر كمال عبد الواحد قال للأهلى مش همشى ببلاش من فيوتشر لازم فيوتشر يستفيد لأنه صاحب فضل عليا وده الموسم الثالث ليا مع الفريق، وهو النادى الذى أعادنى للتألق الكروى بعد فترة تجميد مع حسام حسن فى المصري البورسعيدى".

وتابع شوبير، "حتى هذه اللحظة لم يحدث اتصال رسمى بين محمود الخطيب رئيس الأهلى ووليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر من أجل إتمام صفقة عمر كمال عبد الواحد، ولكن عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالأهلى بدأ التفاوض مع عمر كمال ومن يمثله خلال الـ 72 ساعة الماضية، ويحاول التواصل مع وليد دعبس من أجل التحدث فى تفاصيل حسم الصفقة".

واستكمل شوبير، "لذا الأهلى بدأ التفاوض رسمياًَ لضم عمر كمال عبد الواحد وحسم الصفقة بتفويض لعدلى القيعى رئيس شركة الكرة".