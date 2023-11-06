شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجدى أفشة يتقبل عقوبة الأهلى ويقدم اعتذاراً للجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، قدم اعتذاراً للجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر، وأعلن تقبله لقرار العقوبة التى وقعت عليه. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "أفشة تقبل عقوبة الأهلى التى أعلنها خالد بيبو وقدم اعتذاره للجهاز الفنى على اعتراضه على الاستبدال فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة".

وأضاف شوبير، "الجهاز الفنى تقبل اعتذار أفشة، وتم إغلاق الملف نهائياً، واللاعب يتدرب بشكل طبيعى دون أزمات".

وقرر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأحمر، بسبب ما بدر منه في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب فى الجولة السادسة من عمر الدوري.

وكان أفشة قد اعترض بطريقة غير لائقة أثناء خروجه في مباراة المقاولون العرب ، ليقرر الجهاز الفني توقيع غرامة مالية عليه.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).