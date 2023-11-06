شكرا لقرائتكم خبر عن الأسد المغربى وليد أزارو يرحب بالعودة للأهلى بسبب "أجمل أيام حياته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن ترحيب المغربى وليد أزارو مهاجم عجمان الإماراتى بالعودة لارتداء قميص الاهلى بعد الأزمة الهجومية التى يعانى منها المارد الأحمر.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى لم يدخل فى مفاوضات مع المغربى وليد أزارو لعودته مرة أخرى حتى هذه اللحظة، ولم يحدث أى اتصال رسمى بين اللاعب والقلعة الحمراء، ولكن بعض عشاق الأهلى استطلعوا رأى اللاعب للعودة".

وأضاف شوبير، "وليد أزارو رحب بالعودة للأهلى، مؤكداً أنه قضى أجمل أيام حياته الكروية داخل التتش، ولكن لم يحدث تواصل رسمى مع اللاعب".

وتابع شوبير، "أزارو بيلعب فى نادى عجمان الإماراتى وهو ليس من الأندية التى تمنح أموالا طائلة مثل العين الإماراتى مثلا، وبالتالى عقد أزارو بسيط، وهناك تواصل مع بعض لاعبى الأهلى مع اللاعب منذ رحيله عن التتش".

وتعاقد الأهلى مع أزارو صيف 2017 لمدة 4 مواسم، قادمـًا من صفوف فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربي، ونجح الأسد المغربى فى صنع شعبية هائلة بين الجماهير الحمراء بفضل أهدافه الحاسمة وتألقه بالقميص الأهلاوى، وبشكل عام ومنذ انضمامه إلى الأهلى فى صيف 2017 شارك المغربى فى 89 مباراة مع الأهلى سجل 41 هدفاً وصنع 16.

أزارو تمكن من تسجيل 18 هدفًا احتل بها صدارة هدافى الدورى 2018 وأصبح الهداف التاريخى للاعبين الأجانب الذين ارتدوا القميص الأحمر، وأصبح وليد أزارو أول لاعب مغربى يفوز بلقب هداف الدورى المصري عبر تاريخه، كما أصبح ثانى لاعب عربى غير مصرى بعد اليمنى على محسن الذى فاز باللقب موسم 1960 – 1961.