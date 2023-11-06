شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن مهاجم محلى لتدعيم صفوفه فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب الأهلي فى التعاقد مع مهاجم محلي مميز يكون قادراً على تقديم الإضافة لهجوم الفريق الأحمر، وجار البحث عن أكثر من رأس حربة يلعب داخل مصر أو خارجها، في ظل رغبته في حل تلك الأزمة، لاسيما مع عدم وجود أماكن شاغرة في قائمة اللاعبين الأجانب للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد لتدعيم الخط الأمامي.
ولم يستقر مسئولو النادي الأهلي على لاعب بعينه لتدعيم خط الهجوم، ولكن جاري يوجد أكثر من اسم مرشح لتدعيم صفوف الفريق الأحمر مثل بلال مظهر لاعب باناثينايكوس اليوناني وأحمد أمين قفة مهاجم إنبي وأحمد عاطف مهاجم فيوتشر، وغيرهم من اللاعبين المميزين.
وتعاقد الأهلي قبل بداية الموسم مع الفرنسي أنتوني موديست في صفقة انتقال حر، حيث أثارت الصفقة جدلا بسبب عمر اللاعب الذي تخطى 35 عاما، خاصة أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي منذ الموسم الماضي.
موديست لعب منذ بداية الموسم 4 مباريات بشكل أساسي، و3 مباريات بديلا، لم يسجل سوى هدف وحيد لينال انتقادات واسعة من جماهير الاهلى ، ويرغب المدرب السويسري في البحث عن مهاجم جديد للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لإنقاذ موسم المارد الأحمر لاسيما بعد خسارة بطولتين حتى الان بالخروج من دورى السوبر الافريقى من نصف النهائي لصالح صن داونز بطل جنوب أفريقيا بجانب خسارة لقب كأس السوبر الافريقى لصالح إتحاد العاصمة الجزائري.
وكانت التجربة الأخيرة لموديست قبل القدوم للأهلي كانت مع بوروسيا دورتموند، ولم ينجح سوى في تسجيل هدفين طوال الموسم، فيما يرجع الموسم الأبرز الذي شهد تألقه قبل 7 مواسم، رفقة كولن الألماني، حيث احتل المركز الثالث وقتها في قائمة هدافي الـ"بوندسليجا" موسم 2016-2017 برصيد 25 هدفا خلف روبرت ليفاندوفسكي وبيير إيميريك أوباميانج، هدافي بايرن ميونيخ ودورتموند وقتها.
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