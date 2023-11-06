شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن مهاجم محلى لتدعيم صفوفه فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو النادي الأهلي البحث عن مهاجم محلي مميز لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، فى ظل استمرار معاناة مركز رأس الحربة فى الموسم الحالي، رغم التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست واستعادة صلاح محسن بعد انتهاء إعارته إلى سيراميكا، بخلاف إيقاف محمود كهربا في بطولة الدوري لمدة ست مباريات.

ويرغب الأهلي فى التعاقد مع مهاجم محلي مميز يكون قادراً على تقديم الإضافة لهجوم الفريق الأحمر، وجار البحث عن أكثر من رأس حربة يلعب داخل مصر أو خارجها، في ظل رغبته في حل تلك الأزمة، لاسيما مع عدم وجود أماكن شاغرة في قائمة اللاعبين الأجانب للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد لتدعيم الخط الأمامي.

ولم يستقر مسئولو النادي الأهلي على لاعب بعينه لتدعيم خط الهجوم، ولكن جاري يوجد أكثر من اسم مرشح لتدعيم صفوف الفريق الأحمر مثل بلال مظهر لاعب باناثينايكوس اليوناني وأحمد أمين قفة مهاجم إنبي وأحمد عاطف مهاجم فيوتشر، وغيرهم من اللاعبين المميزين.