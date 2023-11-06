شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجدد الثقة فى إيهاب جلال بعد الخسارة من الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، بقيادة المهندس نصر أبو الحسن، الثقة فى إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة، رغم تلقى الدرارويش الخسارة الرابعة هذا الموسم أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري.

ورفض مجلس الإسماعيلى بالإجماع فكرة رحيل الجهاز الفني، مؤكداً أن المجلس لديه ثقة في قدرة إيهاب جلال على تعديل نتائج الدراويش وتصحيح مسار الفريق باستغلال فترة التوقف الحالية لتصويب الأخطاء ومعالجة الأزمات الفنية التى يعانى منها الفريق الأصفر.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 28 نوفمبر الجاري باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ومن جانبه أكد محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، أن ناديه لا يفكر فى رحيل الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال بعد الخسارة من طلائع الجيش.

وقال عبد المسيح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "إيهاب جلال مدرب مشروع، وهو الأجدر للاستمرار فى قيادة الدراويش".

وأضاف عضو مجلس الاسماعيلي، "بالتأكيد هناك أخطاء ولكن نثق في قدرة إيهاب جلال على تصحيحها، نحن في مرحلة بناء فريق مكون من الشباب ونسعى في يناير لتلبية رغبات الجهاز الفني عقب حل أزمة إيقاف القيد".

وقاد إيهاب جلال فريق الإسماعيلي في 6 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز، حقق فوزا واحدا فقط، وتعادلا وحيدا أيضًا، بينما تلقى 4 هزائم، منها هزيمتان في الوقت القاتل من المباراة.