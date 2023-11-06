شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يضع زيزو وتريزيجيه وكهربا بحساباته لتدعيم المنتخب الأولمبى فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع روجيريو ميكالى ، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، الثلاثى أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومحمود كهربا ضمن حساباته لتدعيم قائمة المنتخب فى أولمبياد باريس 2024.

ووفقا لمصدر بالمنتخب الأولمبى، فإن المدرب البرازيلي يرغب فى ضم مهاجم ولاعب وسط بجانب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للتواجد بقائمة الأولمبياد.

وكشف المصدر أن ميكالي يشكو نقص المهاجمين فى قائمة المنتخب الأولمبى، حيث يعتمد بشكل أساسي على أسامة فيصل فقط، وهو ما جعله يفكر فى ضم مهاجم ضمن الثلاثة الكبار، بجانب رغبته فى ضم لاعب وسط نظرًا لإيقاف محمود صابر بأول مباراتين بالأولمبياد، بعد طرده في نهائي أمم أفريقيا ضد المغرب.

وأضاف المصدر أنه فى حال عدم انضمام محمد صلاح للمنتخب، فإن ميكالي يفاضل بين ضم جناح من أصحاب القدرات التهديفية الكبيرة، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو أو حسين الشحات، أو ضم حارس مرمى ويتواجد محمد الشناوى بقوة ضمن حساباته حال الاستقرار على ضم حارس مرمى.