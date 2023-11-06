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برشلونة يقرر عدم التمديد لألونسو

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه المدافع الإسباني ماركوس ألونسو (32 عاماً) خطر الرحيل عن نادي برشلونة بعد عام من انتقاله إليه قادماً من .
ولم يبدأ ألونسو أساسياً سوى مرتين في «الليغا» هذا الموسم وكثيراً ما كان يخرجه المدرب تشافي ليشرك مكانه بالدي أو لامين يامال.
وينتهي عقد ألونسو مع برشلونة نهاية الموسم الجاري ووفق تقرير صحفي قرر النادي الكتالوني عدم التمديد له وحتى لو مدد عقده سيجبره على تقليل أجره.
ويفضل تشافي الاستعانة بخريج الأكاديمية أليخاندرو بالدي، بيد أن ألونسو ليس الوحيد المرشح لترك برشلونة في نهاية الموسم، إذ ينتهي عقد سيرغي روبرتو أيضاً في يونيو ورغم حمله شارة الكابتن وخوضه 350 مباراة بقميص برشلونة تشير التقارير لرحيله عن ملعب الكامب نو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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