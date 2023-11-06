شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقرر عدم التمديد لألونسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه المدافع الإسباني ماركوس ألونسو (32 عاماً) خطر الرحيل عن نادي برشلونة بعد عام من انتقاله إليه قادماً من تشيلسي.

ولم يبدأ ألونسو أساسياً سوى مرتين في «الليغا» هذا الموسم وكثيراً ما كان يخرجه المدرب تشافي ليشرك مكانه بالدي أو لامين يامال.

وينتهي عقد ألونسو مع برشلونة نهاية الموسم الجاري ووفق تقرير صحفي قرر النادي الكتالوني عدم التمديد له وحتى لو مدد عقده سيجبره على تقليل أجره.

ويفضل تشافي الاستعانة بخريج الأكاديمية أليخاندرو بالدي، بيد أن ألونسو ليس الوحيد المرشح لترك برشلونة في نهاية الموسم، إذ ينتهي عقد سيرغي روبرتو أيضاً في يونيو ورغم حمله شارة الكابتن وخوضه 350 مباراة بقميص برشلونة تشير التقارير لرحيله عن ملعب الكامب نو.