شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الجوية جاهز لمواجهة الاتحاد السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يلتقي، الاثنين على ملعب «فرانسو حريري» في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، فريق القوة الجوية العراقي مع ضيفه فريق اتحاد جدة السعودي ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة أندية آسيا أبطال الدوري.

وكان الفريقان قد التقيا في الشهر الماضي على ملعب «الجوهرة المشعة» في مدينة جدة السعودية وانتهت المباراة لصالح اتحاد جدة السعودي بهدف قاتل.

ويسعى فريق القوة الجوية العراقي إلى تعويض خسارته السابقة أمام ضيفه اتحاد جدة السعودي الذي وصل إلى أربيل وهو بكامل نجومه يتقدمهم النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

وسيحاول القوة الجوية الذي يتصدر فرق دوري نجوم العراق الآن، تقديم مباراة جيدة من أجل إرضاء جمهوره، الذي قام بشراء أغلب تذاكر المباراة منذ الساعات الأولى لطرحها في الأسواق، وكذلك البقاء في المنافسة على خطف إحدى البطاقات للدور الثاني.

بينما يسعى فريق اتحاد جدة السعودي إلى تعزيز فوزه السابق، وكذلك تعزيز صدارته والبقاء متربعاً على عرش فرق المجموعة وبفارق بعيد جداً من النقاط، وهذا السعي واضح جداً من خلال تواجده بكامل نجومه في أربيل.

إلى ذلك أكد أيوب أوديشو، المدير الفني لفريق القوة الجوية الأول لكرة القدم العراقي، أن تواجد النجوم مع فريق اتحاد جدة السعودي سيمنحنا حافزاً لتقديم الأفضل خلال مواجهتنا معه.

وقال أوديشو في المؤتمر الصحفي للمباراة: «نحاول عدم ارتكاب الأخطاء، ولاعبونا على أتم الجاهزية لخوض هذه المباراة المهمة».

وأضاف، أن « الفرنسي كريم بنزيمة، هو لاعب كبير وسنسعى للحد من خطورته على مرمانا».

ورأى، أن «تواجد النجوم في فريق اتحاد جدة السعودي يمنحنا حافزاً لتقديم الأفضل».

وتابع، «سنلعب بطريقة نقلل من خلالها خطورة الفريق المنافس».

في حين قال لاعب القوة الجوية والمنتخب العراقي الأول إبراهيم بايش في المؤتمر الصحفي ذاته: «جئنا إلى أربيل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وقد وضع مدربنا أيوب أوديشو الخطة المناسبة لهذه المباراة وسنحاول التركيز من أجل تحقيق الفوز الذي سيجعلنا نتواجد في الدور المقبل».

وختم بالقول: إن «فريق الاتحاد السعودي مدجج بالنجوم، لكن هذا لا يمنع من تحقيق نتيجة طيبة أمامه في مباراة الغد».