شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يقطع مقابلة ليواسي خصمه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : ضمياء فالح

قطع نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المقابلة التلفزيونية التي أعقبت حصده لقب ماسترز باريس، ليواسي خصمه البلغاري جريجور ديميتروف، بعدما شاهده يبكي على الكرسي ويدفن وجهه بالمنشفة . وأوقف المصنف الأول بعد حصده اللقب الـ24 في بطولات جراند سلام المقابلة وهرع لمواساة ديميتروف المصنف 17 قبل أن يعود للمقابلة ويجيب عن الأسئلة وسط تصفيق من الجمهور.

وثمّن ديميتروف الذي خسر أمام الصربي للمرة الـ12 في مسيرته، لفتة ديوكوفيتش، فيما احتفل أفضل نجم تنس في العالم عبر التاريخ بالتفوق على أسطورة إسبانيا رافائيل نادال بفارق 4 ألقاب ماسترز.

وكان أسبوع ديوكوفيتش مشحوناً في العاصمة الفرنسية، إذ حضر نهائي مونديال الرجبي، ثم حفل الكرة الذهبية، وسيعود الآن لعائلته كي يستعد بشكل مناسب لبطولة أستراليا المفتوحة في يناير والتي سيشارك فيها نادال وينافسه على اللقب الـ11 فيها.