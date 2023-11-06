شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد يغيب عن حفل الفوز على فولهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

غاب المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد عن حفل زملائه بالفوز المهم على فولهام مؤخراً والذي سجل فيه الكابتن البرتغال برونو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد.

وارتاد لاعبو اليونايتد مطعم MNKY House بحي سبرينغ فيلدز بالقرب من ميدان ألبرت، حيث تصل وجبة الطعام إلى 1000 إسترليني وتتضمن كافيار وسوشي ومأكولات بحرية.

وانضم فيرنانديز لهاري ماجواير وميسون ماونت وسكوت ماكتومناي وجوني إيفانز وفاران وليساندرو مارتينيز الذي ظهر بلبادة حماية لقدمه بعد الإصابة.

وجاء غياب راشفورد بسبب خروجه للاحتفال بعيد ميلاده مع خطيبته لوسيا، عقب خسارة الديربي أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي ما دفع مدربه تن هاغ للقول: «تحدثت إليه بالموضوع وأخبرته أن ما فعله غير مقبول واعتذر وانتهى، هذا بالنسبة إلينا شأن داخلي. راشفورد متحمس لتصحيح المسار وهو يتفق معنا تماماً».

وجلس راشفورد أمام فولهام على الدكة بسبب إصابته ولا يعرف إن كان بمقدوره السفر مع الفريق لمواجهة كوبنهاجن الدنماركي ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

ويحتل اليونايتد المركز الثالث في المجموعة بفارق نقطة عن غلطة سراي التركي و6 نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر.