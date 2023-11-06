شكرا لقرائتكم خبر عن «الزوراء» العراقي يواجه «النجمة» اللبناني وسط تفاؤل البدري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يلتقي، الاثنين على ملعب «مدينة الملك فهد» في السعودية، فريق الزوراء الأول لكرة القدم العراقي مع مضيفه فريق النجمة اللبناني، ضمن الجولة الرابعة من منافسات كأس الاتحاد الآسيوي.

وكان الفريقان قد التقيا في الشهر الماضي على ملعب «البصرة الدولي» في العراق، وفاز يومها الزوراء 4 -1.

يدخل الزوراء إلى المباراة وهو بوضع أفضل، بعد أن زادت عملية الانسجام بين لاعبيه نتيجة خوضه ثلاث مباريات في ظرف 10 أيام، ضمن دوري نجوم العراق، وهو يسعى جاهداً إلى تجديد الفوز على النجمة اللبناني؛ من أجل الاقتراب من المتصدر فريق الرفاع البحريني.

ويحاول النجمة اللبناني رد الاعتبار، وتعويض خسارته الثقيلة في المباراة السابقة، وكذلك يسعى إلى عدم الوقوع في فخ الخسارة؛ لأنها ستبعده عن المنافسة بشكل رسمي.

وقال المصري حسام البدري، المدير الفني لفريق الزوراء العراقي في المؤتمر التقديمي الخاص بمباراة النجمة اللبناني مع الزوراء العراقي: «تحضيراتنا كانت جيدة لمباراتنا أمام فريق النجمة، ونسعى لكسب نتيجة المباراة والحصول على نقاطها الثلاث من أجل الاستمرار بالمنافسة على خطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل».

وأضاف، أن «لدينا معلومات كافية عن فريق النجمة اللبناني، بعد أن لعبنا ضده في المباراة الأولى على أرضنا في ملعب (البصرة الدولي)، والتي حققنا فيها فوزاً كبيراً 4 -1».

وتابع، أن «فريق الزوراء بدأ يستقر وحالة الانسجام بين لاعبيه تزداد، وهذان الأمران يمثلان حالة إيجابية للفريق».

بينما قال محمد علي عبود، لاعب فريق الزوراء في المؤتمر ذاته، إننا «جئنا إلى السعودية من أجل الفوز على فريق النجمة اللبناني، وتحقيق النقاط الثلاث من أجل الاقتراب من صدارة فرق المجموعة، وإسعاد جماهيرنا الوفية».

إلى ذلك قال باولو مينيزيس، المدير الفني لفريق النجمة اللبناني في المؤتمر التقديمي للمباراة، إن «مواجهة الزوراء العراقي، ستكون معقدة جداً؛ لأن مباراة الذهاب التي انتهت لصالح الزوراء بنتيجة 4-1 كانت قد شهدت بعض الأخطاء. وأن الهدف من المواجهة هو استعادة حظوظ النجمة للمنافسة على بطاقة التأهل للدور الثاني».

ورأى، أن «فريق النجمة سيصارع بكل قوة للفوز في المباراة، برغم غياب لاعبه محمد صادق بداعي الإصابة».

في حين قال علي حمام، قائد فريق النجمة اللبناني في المؤتمر ذاته: إن «المباراة صعبة وستكون قوية، لكننا نأمل في تحقيق الفوز وحصد نقاطها».