شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة نجم ليفربول تخدعه بـ«فحص كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

شعر جون ألدريج مهاجم ليفربول السابق بالخجل بعدما خدعته زوجته، وقالت له إنه مصاب بفيروس كورونا.

وشارك ألدريج متابعيه على منصة إكس ( تويتر سابقاً) صورة أنبوب الاختبار الذي يشير لوجود خط واحد ما يعني أنه ليس مصاباً، لكن زوجته قالت له عكس ذلك.

ولم يعد العزل الشخصي في المنزل حال الإصابة بالفيروس إجبارياً وفق وزارة الصحة البريطانية، لكن ينصح المريض بالبقاء في المنزل 5 أيام وتجنب الاختلاط والأماكن المزدحمة.

وحصلت تغريدة ألدريج التي قال فيها «لا تثق أبداً بزوجتك» على 94 ألف مشاهدة وضج المغردون بالتعليقات ومنها: «كان بمقدورك قراءة التعليمات فقط»، و«زوجتك مدينة لك بوقت كبير ألدو».

ألدريج أدرك بعد 4 أيام أن زوجته خدعته كي لا يخرج لمشاهدة مباراة ليفربول أمام لوتون مساء الأحد مع أصدقائه وفي نهاية المطاف علم بحيلتها قبل المباراة وخرج معهم.