سيف عيسى يحرز فضية إفريقيا ويتأهل لأولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - احرز البطل الاوليمبى العالمى سيف عيسى الميدالية الفضية ببطولة إفريقيا للكبار G4 بأبيدچان بساحل العاج ويتأهل بالتصنيف الاوليمبى لدورة الألعاب الأولمبية باريس كأول لاعب فى تاريخ التايكوندو المصرى يتأهل مرتين متتاليتين لدورة الألعاب الأولمبية بعد المشاركة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 دون الانتظار للتصفيات الأفريقية المؤهلة للاولمبياد

وحقق سيف عيسى الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

وفاز سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو بالميدالية الفضية لبطولة أفريقيا بمنافسات وزن تحت 80 كجم ببطولة إفريقيا للتايكوندو المقامة خلال الفترة من 5 حتى 6 نوفمبر الجاري بالعاصمة أبيدجان بكوت ديفوار.

وكانت هدايا ملاك أول لاعبه في تاريخ مصر تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في التايكوندو مرتين متتاليتين ونجحت في تحقيق الميدالية البرونزية في ريودي جانيرو 2016 وطوكيو 2020

وتمكن سيف عيسى من الفوز على بطل الجزائر في ربع النهائي بنتيجة 2-0 ثم استطاع تحقيق الفوز على بطل مالي بالنتيجة نفسها في نصف النهائي قبل أن يخسر في المباراة النهائية من بطل بوركينا فاسو.

ويشارك منتخب مصر للتايكوندو ببعثة يرأسها المهندس محمد عجيزه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتايكوندو والمشرف العام على المنتخب الوطني الأول والاوليمبى للتايكوندو

وتضم البعثة اللاعبين “معتز بالله عاصم وزن -54 ك، أحمد وائل وزن 68 ك، رامي عيسى وزن -74 ك، سيف عيسى وزن 80 ك، أحمد راوي وزن -87 ك، عبد الله عصام وزن +87، واللاعبات ليلى شريف وزن -46 ك، جنى خطاب وزن -49 ك، شهد سامي وزن -53 ك، نادين عمرو وزن 62 ك، آية شحاتة وزن 67 ك، ميسون إيهاب وزن -73 ك، تقى شعبان وزن +73“.

بينما يضم الجهاز الفني كلًا من: أسامة سيد مدربًا عامًا، محمد مجدي مدرب المنتخب، أحمد الشباسي محلل أداء المنتخب، الدكتور أحمد مسعد رئيس الجهاز الطبي، الدكتور قدري المر اخصائي العلاج الطبيعي