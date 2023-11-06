تشيلسي في صدام مشتعل أمام توتنهام اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو ملعب توتنهام هوتسبير حيث يستضيف الصدام الشرس بين فريق تشيلسي و نظيرة فريق توتنهام ، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الانجليزي.

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ضد تشيلسي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

وتذاع مواجهة توتنهام ضد تشيلسي، عبر قناة، beIN Sports HD 1، واسندت مجموعة قنوات بي أن سبورت التعليق علي مباراة اليوم بين توتنهام وتشيلسي، إلي المعلق الكبير حفيظ دراجي.

ترتيب توتنهام وتشيلسي قبل صدام اليوم

يدخل فريق توتنهام صاحب الأرض في لقاء اليوم، وهو يحتل المركز الثاني برصيد 26 نقطة، ويأمل في استغلال عامل الأرض والجمهورلتحقيق الفوز من أجل استعادة الصدارة التي حصل عليها مانشستر سيتي بعد فوزه ضد بورنموث.

علي الجانب الأخر يخوض فريق تشيلسي اللقاء وهو في المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأمل في استعادة توازنه مرة أخري، في ظل تواضع المستوي الفني الجماعي للفريق.