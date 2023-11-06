غدًا .. الأهلي يستهل مشواره في مونديال اليد

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية ، غدًا الثلاثاء ، بملاقاة نظيره النور السعودي لحساب مرحلة المجموعات من البطولة العالمية.





كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن تكليف محمد الغزاوي، بترأس بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» المشاركة في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» المقرر إقامتها في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجاري ، وتوجهت بعثة الفريق الأحمر أمس الأحد إلى السعودية.

وقام الغزاوي بالإشراف على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع مدير النشاط الرياضي بالنادي خالد العوضي.

مجموعات البطولة ..

المجموعة الأولى وتضم : الأهلي (مصر) - النور (السعودية) - برشلونة (إسبانيا).

المجموعة الثانية بمشاركة: نادي الكويت - سان فرناندو إتش بي (الأرجنتين) - فوكس برلين (ألمانيا).

المجموعة الثالثة وتضم: ماجديبورج (ألمانيا) - الخليج (السعودية) - جامعة كوينزلاند (أستراليا).

المجموعة الرابعة وتضم كل من : كيلسي (بولندا) - النجمة (البحرين) - سان فرانسيسكو كالهيت (أمريكا).