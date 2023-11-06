جدول مباريات اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات اللعالم المحلية والعالمية، حيث ستقام مباريات في الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي بجانب مواجهات قوية ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويأتي علي رأس مواجهات اليوم المنتظرة، لقاء توتنهام وتشيلسي في صدام مشتعل بين الفريقين بالدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

القوة الجوية العراقي ضد الاتحاد، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC HD".

ناساف كارشي الأوزبكستاني ضد الشارقة الإماراتي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

نساجي مازاندران الإيراني ضد نافباخور نامانجان الأوزبكستاني، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

مومباي الهندي ضد الهلال، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC HD".

الفيصلي الأردني، ضد السد القطري، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

سباهان اصفهان الإيراني، ضد أولماليك الأوزبكستاني، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

توتنهام ضد تشيلسي، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتٌذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

خيتافي ضد قاديش، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، تُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

فروسينوني ضد إمبولي، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

تورينو ضد ساسولو، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية المصري

النصر للتعدين ضد السكة الحديد، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة وانصف بتوقيت السعودية.

دكرنس ضد مصر للمقاصة، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة وانصف بتوقيت السعودية.

جمهورية شبين ضد لافيينا، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة وانصف بتوقيت السعودية.

حرس الحدود ضد بترول أسيوط، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة وانصف بتوقيت السعودية.

المصرية للاتصالات ضد أسوان، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة وانصف بتوقيت السعودية.

مكادي ضد أبو قير للأسمدة، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة وانصف بتوقيت السعودية.