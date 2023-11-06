شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يمنح لاعبى الطلائع راحة 4 أيام بعد الفوز على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 4 أيام عقب الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجمعة المقبل استعداداً لمواجهة الجونة.

ويعقد بسيونى اجتماعاً مع جهازه المعاون لتحديد برنامج إعداد الطلائع خلال فترة توقف الدوري من أجل تحديد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق.

ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة المقرر لها السابعة مساء الخميس 30 نوفمبر الجارى باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

وحقق طلائع الجيش الفوز على سيراميكا الجولة الماضية ثم الإسماعيلي في الجولة السادسة من الدوري.

في سياق آخر، أشاد عبد الحميد بسيوني، المدير الفني للطلائع، بالروح القتالية للاعبيه وإصرارهم حسم نتيجة لقاء الإسماعيلي في الوقت بدل الضائع. وقال، إن الفريق انتفض فى مواجهة الإسماعيلي بعد تلقى الهدف الأول واستغلوا الفرص التى لاحت لهم وسجلوا منها 3 أهداف على مدار شوطي المباراة.

وأضاف أن التغييرات التي أجراها فى الشوط الثاني أوجدت تحولا فى الأداء من الدفاع للهجوم للاعبيه، خاصة في الأوقات الأخيرة من عمر اللقاء الأفضل لفريقنا منذ بداية الموسم.

وأشار المدير الفني للطلائع إلى أن هناك غيابات كثيرة في صفوف فريقه بسبب الإصابة لكن البدلاء أدوا الدور المطلوب منهم على أكمل وجه داخل المستطيل الأخضر.

وأوضح أن جماهير الإسماعيلي لا بد أن تصبر علي فريقها الذي يمتلك وجوه صاعدة لا بأس بها يجب دعمهم ومساندتهم للوقوف على تطور مستواهم العام بدنيا وفنيا للأفضل.

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الاهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلي في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الأخيرة.