شكرا لقرائتكم خبر عن سوزا خارج حسابات الأهلى فى يناير وكولر يتمسك بنجاح تجربة موديست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى أحمد شوبير أن البرازيلي جوستافو سوزا لاعب جيونبوك هيونداى بطل كوريا الجنوبية خارج حسابات الاهلى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "سوزا خارج حسابات الأهلى فى يناير المقبل، الأهلى لم يجدد مفاوضاته لضم اللاعب، وكولر متمسك باستمرار موديست مع المارد الأحمر".

وتابع شوبير، "كولر يرى أن موديست يحتاج فرصة فقط وسيظهر بشكل جيد، المدرب السويسري لديه قناعات كبيرة بإمكانيات المهاجم الفرنسى وأخطر إدارة الأهلى بذلك".

وتعاقد الأهلي قبل بداية الموسم مع الفرنسي أنتوني موديست فى صفقة انتقال حر، وأثارت الصفقة جدلا بسبب عمر اللاعب الذى تخطى 35 عاما، خاصة أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي منذ الموسم الماضي.

موديست لعب منذ بداية الموسم 3 مباريات بشكل أساسي، ومثلها كبديل، لم يسجل سوى هدف وحيد لينال انتقادات واسعة من جماهير الأهلى، ويرغب المدرب السويسري في البحث عن مهاجم جديد للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لإنقاذ موسم المارد الأحمر لاسيما بعد خسارة بطولتين حتى الآن بالخروج من دورى السوبر الأفريقى من نصف النهائي لصالح صن داونز بطل جنوب أفريقيا بجانب خسارة لقب كأس السوبر الأفريقى لصالح اتحاد العاصمة الجزائري.

وكانت التجربة الأخيرة لموديست قبل القدوم للأهلي كانت مع بوروسيا دورتموند، ولم ينجح سوى في تسجيل هدفين طوال الموسم، فيما يرجع الموسم الأبرز الذي شهد تألقه قبل 7 مواسم، برفقة كولن الألماني، حيث احتل المركز الثالث وقتها في قائمة هدافي الـ"بوندسليجا" موسم 2016-2017 برصيد 25 هدفا خلف روبرت ليفاندوفسكي وبيير إيميريك أوباميانج، هدافي بايرن ميونيخ ودورتموند وقتها.