شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن شراكة مع بنفيكا البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد نادي بيراميدز مؤتمرًا صحفيًا اليوم، الاثنين، لإعلان برنامج العمل والخطوات الجديدة فى اتفاقية الشراكة المبرمة مع نادي بنفيكا البرتغالي، والإعلان عن الإجراءات العملية بعد الاتفاقية التي تم توقيعها بين المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، وروي كوستا رئيس نادي بنفيكا.

وشهدت الأيام الماضية لقاءات مكثفة بين مسئولي الناديين من أجل التوصل إلى برنامج العمل والخطوات العملية الجديدة على الأرض للإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي، الذي يقام في السابعة من مساء اليوم الاثنين بالقاهرة الجديدة.

ويشهد المؤتمر حضور المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، ويرافقه المدير الفني البرتغالي للفريق الأول جايمي باتشيكو، وبعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

كما يمثل نادي بيراميدز فى المؤتمر الصحفي، هاني سعيد المدير الرياضي والمهندس عمر مدحت المدير التجاري ومعتصم سالم مدير قطاع الناشئين، كما يمثل نادي بنفيكا في المؤتمر النجم البرتغالي السابق سيماو سابروسا مدير العلاقات الدولية بالنادي، وميجيل رييس منسق عمليات التوسع، وديفيد جوميز مسئول التطوير لقطاعات الناشئين.

ويتشرف نادي بيراميدز بتوجيه الدعوة لجميع ممثلي وسائل الإعلام المختلفة والقنوات الفضائية لحضور المؤتمر الصحفي.



