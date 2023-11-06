شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطلب الاطلاع على نتيجة تحقيق الزمالك مع فتوح وصبحي قبل إعلان القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب روي فيتوريا ، المدير الفني لمنتخب مصر، الاطلاع على التحقيقات التى أجرتها إدارة الزمالك مع أحمد فتوح ومحمد صبحي قبل حسم موقفهما من المعسكر المقبل لمباراتي جيبوتي وسيراليون فى تصفيات كأس العالم.

ويعكف المدير الفني حالياً على دراسة الأسماء التى سيتم ضمها للمعسكر المقبل الذى ينطلق 13 نوفمبر الجاري.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فى بيان رسمي، عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء أمس في مقر النادي.

وجاء البيان كالتالي: "إعلاءً للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لاي سبب، وفي ضوء ماثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة..

قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا.

عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي و مصطفى الزناري للبيع وتوجيه الشكر إلى اوسوريو و مساعده وكابتن مدحت عبد الهادي وتعيين كابتن معتمد جمال مدرب عام وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.