شكرا لقرائتكم خبر عن بسيوني يكشف سر الفوز على الدراويش: اشتغلنا على المساحات الخالية فى الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش ، عن سر الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة السادسة بالدوري. وقال بسيوني في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، "نجتهد ونتعب وسنظل كذلك، حصدنا 3 نقاط مهمة على فريق كبير فى عقر داره بالإسماعيلية، وأتمنى أن أرى النادي الإسماعيلي فى أحسن حال وأحسن صورة".

وأضاف بسيوى، "ذاكرنا الإسماعيلي بشكل جيد، نادٍ لديه نزعة هجومية، عندما يهاجم قد يهاجم بـ7 لاعبين وهو ما يترك مساحات خلف الدفاعات، والهجمات المرتدة تكون خطيرة عليهم وعملنا على هذا طوال الأسبوع، نجحنا فى تسجيل 3 أهداف وأهدرنا حوالى 4 أهداف، واستقبلنا هدفين بسبب خلل فى التوازن، ولكن الطلائع يقدم مردودا طيبا خلال الموسم الجاري، وتغلبنا على البنك الأهلي وسيراميكا والإسماعيلي".

وتابع مدرب الطلائع، "شيكا من اللاعبين المميزين عندما كنت في ليبيا كان هو يلعب في الأخضر الليبي وراهنت عليه ورشحته للطلائع، شارك معنا أكثر من 75% من الفريق، ومازال لدي لاعبين مهمين مثل أحمد الشيخ وحميد ماو وحمدي زكي ومصطفى الخواجة".

واختتم، "نتطلع لتحقيق المكانة التى يستحقها الطلائع وسبق وتواجدنا في المركز الرابع".