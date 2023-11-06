شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور "نمبر 1" فى حسابات فيتوريا بوسط ملعب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح إمام عاشور لاعب الأهلى فى انتزاع لقب "نمبر 1" فى وسط ملعب منتخب مصر من زميله مروان عطية فى حسابات روى فيتوريا المدير الفنى للفراعنة. وقرر فيتوريا الاعتماد على إمام عاشور أساسياً فى مباراتى جيبوتى وسيراليون بتصفيات كأس العالم، بعدما اطمأن فيتوريا على جاهزيته تماماً والعودة للمباريات.

ومن المقرر أن يعتمد فيتوريا على الثلاثى محمد الننى وإمام عاشور وحمدى فتحى في وسط ملعب الفراعنة، على أن يظل مروان عطية وطارق حامد على مقاعد البدلاء.