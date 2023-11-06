شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معتمد جمال مدرب الزمالك الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية إعلان مسئولى نادى الزمالك تولى معتمد جمال منصب المدرب العام لفريق الزمالك، بعد رحيل أوسوريو، ومعه مدحت عبد الهادى، نرصد فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن معتمد جمال المدرب الجديد فى الزمالك..

معتمد جمال من مواليد 2 أغسطس 1973، وكان معتمد جمال لاعبا مميزا فى خط الدفاع بالزمالك، لتميزه بالمهارة الكبيرة وسط أقرانه فى الجيل الذى ضم حازم إمام وأسامة نبيه ومدحت عبد الهادى واحمد عبد الله وعقل جاد الله، وسجل هدفا وحيدا فى مشواره الكروى.

اعتزل معتمد جمال المسيرة الكروية فى سن الـ25 بسبب إصابته بالرباط الصليبي، بعدما حقق ثلاثة ألقاب وهو لاعب فى صفوف الزمالك (دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر، وكأس مصر).

كما لعب معتمد جمال لمنتخب مصر الأولمبي وفاز بذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 1995 فى زيمبابوي.

بعد الاعتزال، عمل معتمد جمال مدربا عاما فى الزمالك، الأولى مع الهولندى رود كرول عام 2007 ، وحصل على بطولة كأس مصر، والمرة الثانية مع الألمانى راينر هولمان فى عام 2008، وكانت المرة الثالثة في عام 2018.

قاد معتمد جمال منتخب الشباب للصعود إلى أمم أفريقيا بزامبيا 2017، على حساب أنجولا، وبلغ دور الـ 16، قبل أن تتم إقالته من تدريب الفريق.

عمل مدرب عام للمنتخب الاولمبى، ضمن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة شوقي غريب، والذي نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي أقيمت بمصر ، وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

كما عمل مع شوقي غريب مدربا عاما في جهاز المقاولون العرب قبل أن يقرر الاعتذار عن استمراره في منصبه.