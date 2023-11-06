شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقطع الطريق أمام عروض رحيل إلياس الجلاصي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض النادي المصري رحيل التونسي إلياس الجلاصي، صانع ألعاب الفريق، فى الوقت الحالي، للحفاظ على الاستقرار الفني للفريق باعتبار اللاعب التونسي أحد الركائز الأساسية في دعم هجوم المصري.

وكان الجلاصي قد دخل اهتمامات أندية محلية وعربية مع بداية الموسم الجاري، غير أن النادي البورسعيدي أعلن تمسكه بالقوام الأساسي دون نية للتفريط فى أى لاعب للوصول إلى الهدف الذى يسعى إليه النادي فى نهاية الموسم بحصد مركز يليق بالنادى فى جدول الدوري.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر، ومن المقرر أن يلتقي النادي المصري بنظيره إنبي في الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولى.