انشيلوتي يكشف تفاصيل إصابة نجم الريال

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أنها لم تكن ليلة سعيدة أمسية الاحد على فريق ريال مدريد بعدما سقط الفريق الملكي في فخ التعادل السلبي امام منافسه رايو فاليكانو ليفقد ريال مدريد نقطتين مهمتين في سباق القمة مع المتصدر جيرونا ومن خلفه منافسه اللدود برشلونة الذي حقق فوزا عصيبا على ريال سوسيداد في الأمتار الأخيرة من مواجهتهما الصعبة .

فبعد التعادل مع رايو فاليكانو وخسارة نقطتين جاءت انباء إصابة نجم ريال مدريد وهدافه الحالي جود بلينجهام لتضيف الكثير إلى مخاوف جماهير ريال مدريد فقد أعلن المدير الفني كارلو انشيلوتي ان النجم الأنجليزي لديه أصابة في الكتف وسيخضع لفحوص دقيقة ظهر اليوم ( الأثنين ) لتوضيح حجم الإصابة وما اذا كانت ستمنعه من المشاركة في مواجهة سبورتنج براجا مساء الاربعاء المقبل ضمن مباريات دوري أبطال أوربا .

وقالت مصادر داخل نادي ريال مدريد ان بيلينجهام أدى مباراة رايو فاليكانو كاملة و لم يشعر ايا من المتواجدين داخل الملعب باصابته لكنه اشتكى عقب المباراة من ألم في الكتف وهو ما يجعل هناك ضرورة لإجراء فحوصات عاجلة.

يذكر ان ريال مدريد لديه عدد من المباريات الهامة التي لا تحتمل غياب هداف الفريق هذا الموسم حيث سيلاقي سبورتنج براجا ضمن مباريات دوري ابطال اوربا ثم سيلاقي يوم الاحد فالنسيا ضمن مباريات الدوري الأسباني وهي مباراة صعبة امام فالنسيا الذي يحتل حاليا المركز الثامن في ترتيب الليجا .