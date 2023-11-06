ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية كورة اون لاين في دوري آبطال آسيا

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية كورة اون لاين في دوري آبطال آسيا، يحلّ الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على القوة الجوية في ملعب فرانسوا حريري، باللقاء المزمع إقامته لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2024.

ويلاقي الاتحاد السعودي غريمه القوة الجوية العراقي ظهر اليوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر 2023، في سياق مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري ابطال أسيا، ويكثف الخصم العراقي من جهوده لتحقيق الفوز واكتساب المزيد من النقاط بعد تعثرها في الجولة السابقة، فيما يدخل العميد مباراته النارية بمعنويات عالية بعد أن قدم أداء جيد منذ انطلاق البطولة الهامة.

يحل الاتحواد ضيف على نظيره القوة الجوية فسوف تقام المباراة على أرض ملعب فرانسو حريري، وسيكثف اللاعبين بجهودهم للظهور بمستوى جيد والمنافسة بقوة على اللقب الأكثر أهمية، فسوف يبذل اتحاد جدة جهودهم المكثفة من أجل الحفاظ على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، فقدم اللاعبين مستوي جيد مما ساعد في زيادة ثقتهم بنفسهم، لذلك يحرص النجم كريم بن زيما على أن يواصل تحقيق الانتصارات إلى جانب رفاقه.

ويتطلع اتحاد جدة إلى مواصلة مسيرته بثبات في دوري أبطال آسيا، معولاً على الروح المعنوية العالية للاعبيه والدعم الكبير من محبيه. فكل انتصار هو خطوة نحو الهدف الأسمى، وكل مباراة هي فصل جديد في قصة نجاح يتم كتابتها بأقدام اللاعبين وبتشجيع الجماهير العاشقة. فلتكن الملاعب شاهدة على المهارة، الإصرار، والإبداع الكروي الذي يحمله كل لاعب في قلبه.

افتتح اتحاد جدة مبارياته في البطولة بفوز عريض على أجمك الأوزبكي بثلاثية، بينما ألغيت مباراته في الجولة الثانية أمام سباهان الإيراني، واحتسبت له نقاط المباراة كاملة، ثم فاز على القوة الجوية العراقي بهدف دون رد، ويسعى للخروج بنقاط المباراة الثلاث، لضمان التأهل إلى الدور القادم.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الاتحاد والقوة الجوية عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

على الجانب الآخر يدخل القوة الجوية مباراة اليوم، مستعينا بعاملي الأرض والجماهير، لتحقيق نتيجة إيجابية، تساعده في مشواره للتأهل؛ حيث تعادل مع سباهان في الجولة الأولى، وفاز على أجمك في الجولة الثانية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2024

مباراة الاتحاد والقوة الجوية ستكون منقولة داخل السعودية عبر قناة SSC1 HD المشفرة.

أما لمتابعة المباراة من العراق وبقية المنطقة العربية، فسيكون ذلك متاحًا فقط عبر قناة beIN Sports AFC HD.

وفي الإمارات، ستكون المباراة متاحة عبر قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية، وقناة دبي الرياضية الآسيوية.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2024

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والقوة الجوية من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

كما ستكون المباراة متاحة من خلال المنصة الإعلامية لشبكة بي إن، تطبيق "تود" أو عبر خدمة "بي إن كونكت" وتطبيق "StarzPlay".

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2024

بمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا من خلال الأقمار العربية الصناعية.

ستجد SSC على عرب سات فقط، فيما تتاح بي إن سبورت آسيا على سهيل سات ونايل سات.

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN Sports AFC HD نايل سات 12245 عامودي 27500 2/3 سهيل سات 10850 أفقي 27500 2/3

متى موعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2024؟

موعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية هو الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023 على ملعب فرانسوا حريري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الثالثة مساءً بتوقيت السعودية والعراق.