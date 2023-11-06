اتحاد جدة يواجه القوة الجوية اليوم بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق اتحاد جدة السعودي ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الإثنين، علي نظيره فريق القوة الجوية، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا ويحتضنها ملعب فرانسو حريري.

يُذكر أن فريق اتحاد جدة قد تمكن من حسم موقعة الذهاب في استاد الجوهرة المشعة (1-0)، ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بفارق 5 عن وصيفه القوة الجوية.

موعد مباراة اتحاد جدة القوة الجوية والقناة الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة الاتحاد والقوية الجوية في دوري أبطال آسيا عبر قنوات SSC HD السعودية وbeIN Sports AFC HD القطرية، بتعليق كل من عصام الشوالي وفارس عوض.

موقف اتحاد جدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا

أستهل فريق اتحاد جدة مشواره في البطولة بفوز عريض على أجمك الأوزبكي بثلاثية، بينما ألغيت مباراته في الجولة الثانية أمام سباهان الإيراني، واحتسبت له نقاط المباراة كاملة، ثم فاز على القوة الجوية العراقي بهدف دون رد، ويسعى للخروج بنقاط المباراة الثلاث، لضمان التأهل إلى الدور القادم.

على الجانب الآخر يدخل القوة الجوية مباراة اليوم، مستعينا بعاملي الأرض والجماهير، لتحقيق نتيجة إيجابية، تساعده في مشواره للتأهل؛ حيث تعادل مع سباهان في الجولة الأولى، وفاز على أجمك في الجولة الثانية.

ويقع فريق اتحاد جدة في المجموعة الثالثة من البطولة، بجانب كل من: سباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.