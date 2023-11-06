شوبير يكشف مفاجأة عن مفاوضات الاهلي مع أزارو وسوزا

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن موقف النادي الاهلي من التعاقد مع الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم عجمان الإماراتي وجوستافو سوزا نجم جيونبوك الكوري الجنوبي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأثنين” لا يوجد مفاوضات مع وليد أزارو مهاجم فريق عجمان من النادي الأهلي ولا يوجد تواصل بين الطرفين”.

وأضاف” أزارو أبدى استعداداه للعودة إلى الأهلي، والدفاع عن ألوانه في الموسم الجديد وعامل شغل كويس مع فريق عجمان ولكن فريقه ليس من فرق المقدمة في الإمارات”.

اقرأ أيضًا: موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وعن سوزا،أوضح شوبير” مفيش كلام على الإطلاق من جانب الأهلي، خلال الفترة الحالية مع اللاعب البرازيلي”.

وأكد شوبير أن إدارة الأهلي لا تفاوض أي مهاجمين خلال الفترة الحالية، وهناك تركيز داخل الفريق في المرحلة المقبلة.