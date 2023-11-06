لاعب لوتون تاون : ذُهلت من تصرف محمد صلاح الشيطاني

أعرب آندي تاونسند، لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي لوتون تاون، عن ذهوله الكبير بعد ما فعله نجم نادي ليفربول المصري محمد صلاح خلال مواجهة الفريقين مساء أمس الأثنين.

وتعادل فريق ليفربول أمام نظيره لوتون تاون بهدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تاونسند في تصريحات عبر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي: “لم أصدق ما قام به محمد صلاح، لقد سدد رأسية بطريقة شيطانية، لا أصدق أنها لم تذهب للمرمى”.

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وتابع نجم تاون” لقد أسقط محمد صلاح الكرة على طبق من ذهب لـ نونيز وكان عليه أن يضعها في المرمى، ولكنه أخطأها وذهبت الكرة بعيدة عن الشباك”.

ولم يظهر محمد صلاح بمستواه المعهود خلال مواجهة أمس أمام لوتون تاون الأولى له منذ انضمامه للريدز في 2017، وأهدر وزملائه العديد من الفرص على مرمى الفريق المنافس.