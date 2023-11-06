تطورات جديدة بخصوص مفاوضات الاهلي مع فتوح

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن تطورات جديدة بخصوص مفاوضات النادي الاهلي مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لـ الزمالك لضمه في الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الاهلي تقدم بعرض جديد لضم أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، نظرًا لرغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، دعم مركز الظهير الأيسر.

وتواصل أحد مسئولو النادي الاهلي مع وكيل أحمد فتوح من أجل بحث إمكانية التعاقد معه عقب توقف المفاوضات في الفترة الماضية نظرًا لتمسك اللاعب بالحصول على 30 مليون جنيه كراتب سنوي.

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ورفض مسئولو الاهلي طلب فتوح بالحصول على مبلغ قدره 30 مليون جنيه، وجرى عرض حصوله على 20 مليونًا، بواقع 14 مليونا، راتب سنوي، و6 ملايين حملات إعلانية.

وقرر الاهلي التنازل عن بعض الأمور في عقد فتوح يأتي أبرزها استثناء اللاعب من حصول النادي على نسبة من مشاركته في الحملات الإعلانية.