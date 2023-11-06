أول رد فعل من أفشة بعد تغريمه داخل الاهلي

تقدم محمد مجدي أفشة صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي بإعتذار إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

وجاء ذلك بسبب اعتراضه على تبديله وخروجه من مباراة الأحمر الأخيرة أمام المقاولون العرب بصورة غير لائقة.

وأعلن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الاهلي فرض غرامة مالية ضد أفشة قيمتها تصل إلى 100 ألف جنيه، بسبب ما بدر من اللاعب خلال مباراة المقاولون العرب.

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وأبلغ بيبو نجم النادي الاهلي بقرار تغريمه قبل انطلاق مران أمس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد التحقيق مع اللاعب والاستماع لأسباب غضبه.

ويستعد الأهلي للمواجهة المقبلة أمام نادي سيراميكا كليوباترا في إطار مؤجلات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وستقام مواجهة الأهلي أمام الزمالك في الرابعة عصر يوم الأربعاء المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.