اخبار الرياضه

مصير مشاركة موديست مع الاهلي أمام سيراميكا كليوباترا

0 نشر
0 تبليغ

أنتوني موديست - الأهلي وإنبي - كأس مصر

أنتوني موديست - الأهلي وإنبي - كأس مصر

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي مصير مشاركة الدولي الفرنسي أنتوني موديست من المشاركة مع المارد الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق سيراميكا كليوباترا الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية المؤجلة من بطولة .

وستنطلق مواجهة الاهلي أمام سيراميكا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت المملكة العربية على ملعب” المقاولون العرب”.

اقرأ أيضًا: موعد مباراة توتنهام ضد في والقنوات الناقلة

وعلم”كورة 365″ أن السويسري مارسيل كولر اسقر بشكل مبدئي على تثبيت أنتوني موديست في تشكيل المارد الأحمر، في المباريات الجارية في محاولة منه لمساعدة المهاجم الفرنسي لاستعادة مستواه.

وأصبح موديست الأقرب بشكل قليل للمشاركة في خط الهجوم، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا، على أن يكون صلاح محسن على دكة البدلاء.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا