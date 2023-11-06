مصير مشاركة موديست مع الاهلي أمام سيراميكا كليوباترا

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي مصير مشاركة الدولي الفرنسي أنتوني موديست من المشاركة مع المارد الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق سيراميكا كليوباترا الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة الاهلي أمام سيراميكا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب” المقاولون العرب”.

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وعلم”كورة 365″ أن السويسري مارسيل كولر اسقر بشكل مبدئي على تثبيت أنتوني موديست في تشكيل المارد الأحمر، في المباريات الجارية في محاولة منه لمساعدة المهاجم الفرنسي لاستعادة مستواه.

وأصبح موديست الأقرب بشكل قليل للمشاركة في خط الهجوم، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا، على أن يكون صلاح محسن على دكة البدلاء.