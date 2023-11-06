بنزيما ورومارينهو يقودان تشكيل الاتحاد السعودي ضد القوة الجوية

أعلن نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة القوة الجوية العراقي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الاتحاد السعودي بنظيره القوة الجوية العراقي، اليوم الإثنين الموافق السادس من شهر نوفمبر، في العراق.

وتبدأ أحداث مباراة الاتحاد السعودي ضد القوة الجوية العراقي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت مكة المكرمة.

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وضم تشكيل الاتحاد السعودي لمواجهة القوة الجوية كل من:

حراسة المرمى.. عبدالله المعيوف

خط الدفاع.. مدالله العليان، حسن كادش، عمر هوساوي، أحمد بامسعود

خط الوسط.. هارون كمارا، نجولو كانتي، فيصل ، فيليبي جوتا

خط الهجوم.. رومارينهو، كريم بنزيما

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد، مارسيلو جروهي، زكريا هوساوي،سويلم المنهالي، اسامة المرمش، مروان الصحفي،مهند الشنقيطي.

ويحتل الاتحاد السعودي صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد القوة الجوية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.