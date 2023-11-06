الخليج 365 يكشف موقف مصابي الأهلي من مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - تضاءلت فرص علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من اللحاق بمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها، الخامسة من مساء الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن اللاعب سيخضع لفحص طبي يوم الثلاثاء، لكن فرص لحاقه بمواجهة الأربعاء لسببين أولهما هو صعوبة تجهيزه طبياً والثاني الاطمئنان بعد المستوى الجيد الذي يقدمه كريم الدبيس الذي شارك في مواجهة المقاولون العرب.

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، عبر الموقع الرسمي إن علي معلول يعاني من ألم في العضلة الخلفية اليمنى، ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد فرصه في المشاركة مع الفريق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وأضاف المصدر، أنتوني موديست جاهز لمواجهة الأربعاء وخضع اليوم لبرنامج بدني ضمن مرحلة لزيادة هذا الجانب لديه تحت إشراف محمد الشيحي، أخصائي التأهيل الجديد الذي انضم للجهاز الفني.

وأوضح أن عمرو السولية ومحمود متولي وأكرم توفيق جاهزون للمشاركة في المباريات .

ولفت إلى أن رضا سليم سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي بعدما أجرى جراحة ناجحة في الترقوة.