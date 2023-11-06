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الزمالك يعدل موعد التدريبات بعد رحيل أوسوريو

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محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال المدرب المؤقت تغيير موعد مران الفريق بداية من اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تعيين معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك بشكل مؤقت، بدلا من الكولومبي خوان أوسوريو الذي رحل بسبب النتائج السيئة.

وقرر المدرب الجديد تعديل موعد التدريبات ليقام في الرابعة عصرا بدلا من السابعة صباحا الموعد السابق تحت قيادة أوسوريو.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر للموسم الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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