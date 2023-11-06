ماذا قدم أوسوريو مع الزمالك في 205 أيام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - رحل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن تدريب الفريق الأول لنادي الزمالك، بقرار من مجلس إدارة النادي، بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق الأبيض في الفترة الماضية.

وتعاقد نادي الزمالك مع الكولومبي خوان أوسوريو في عهد مجلس الإدارة السابق، برئاسة مرتضى منصور، وتحديدا في شهر إبريل الماضي.

وينشر موقع الخليج 365 مسيرة أوسوريو مع نادي الزمالك خلال 205 أيام، قبل صدور قرار رسمي برحيله عن تدريب الفريق.

قاد خوان أوسوريو فريق الزمالك في 25 مباراة، في البطولات المختلفة 17 ببطولة الدوري المصري وثلاثة مباريات في كأس مصر، ومباراتين فى الكونفدرالية، وثلاثة مواجهات في البطولة العربية.

قاد أوسوريو الزمالك للفوز في 13 مباراة بينما تعادل في 6 لقاءات وخسر مثلها 6 لقاءات، سجل الفريق 51 هدفا، واستقبلت شباك الزمالك 32 هدفا.

لم ينجح أوسوريو في تحقيق أي لقب مع نادي الزمالك، حيث قاد الفريق للتواجد في المركز الثالث ببطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، وودع البطولة العربية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية من الدوري الأول، ولم يستكمل مباريات كأس مصر.