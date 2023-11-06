سيف زاهر يكشف خطة الأهلي لضم فتوح من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي سيف زاهر، خطة النادي الأهلي للتعاقد مع أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان نادي الزمالك أعلن عرض أحمد فتوح للبيع رفقة محمد صبحي ومصطفى الزناري ثنائي الفريق خلال الفترة المقبلة نظرا لخروجها من معسكر الفريق في المواجهة الماضية ضد زد.

قال سيف زاهر في برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: "إدارة الأهلي تدرس التفاوض بشكل مباشر مع الزمالك للتعاقد مع أحمد فتوح، في سابقة هي الأولى في التاريخ، بعد قرار الاستغناء عنه".

أضاف "زاهر": "هنالك مقترح بتدخل مسؤول من الأهلي للتواصل مع إدارة الزمالك من أجل غرامة كهربا والحديث عن انتقال فتوح بشكل مباشر".

أوضح: "الملف قيد الدراسة وسيتم عرضه على محمود الخطيب رئيس النادي، ولجنة التخطيط للكرة، وفي حال التراجع عن فكرة التفاوض مباشرة هناك تفكير من الأهلي بتوفير عرض لفتوح لمدة 6 أشهر من يناير المقبل".