"سأتعامل بهذا الشكل".. أول تعليق لمدرب الزمالك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب معتمد جمال، مدرب الزمالك الجديد، عن سعادته الشديدة من توليه مهمة الفريق الأبيض، بعد قرار مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر تعيين معتمد جمال مديرا فنيا بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، بعد رحيل الكولومبي خوان أوسوريو في ظل النتائج السيئة التي يقدمها الفريق.

قال معتمد جمال في مداخلة تلفزيونية على قناة الزمالك: "تحقيق العدل سيكون السمة الأساسية لعودة الزمالك لمساره الصحيح خاصة في ظل الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق حاليا".

أضاف "جمال": "سأتعامل مع الغيابات بواقعية ولا نستطيع رفض نداء الزمالك، واللاعبين الكبار عليهم دور كبير في الفترة المقبلة".

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة بيراميدز بعد غدا الأربعاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر عن الموسم الماضي.